В Новосибирском музее смерти решили привлечь гостей танцем Уэнсдей и не прогадали

Музей мировой погребальной культуры Новосибирска решил завлечь посетителей популярным танцем героини Уэнсдей Аддамс из одноимённого сериала. В соцсетях учреждение опубликовало видео, на котором в пляс пустились не только директор Татьяна Якушина, но и экскурсовод Евгения Юдина. Сотрудники даже пообещали подарить приз тому, кто придёт в костюме девочки. Как рассказала Якушина, идея такого перформанса пришла во время съёмок проморолика к новогодним мероприятиям музея.

Музей мировой погребальной культуры Новосибирска решил завлечь людей танцем Уэнсдей Аддамс. Видео © VK / Музей мировой погребальной культуры / Музей смерти

"Решили с Евгенией попробовать записать танец, вдруг получится. Мы это делали чисто для себя, покайфовать и посмотреть, как выйдет. Хотелось дополнительную привлекательность сделать для людей, чтобы приходили к нам в музей. У нас интерьеры для этого, побудьте девочкой из мрачной семейки Аддамс, пофотографируйтесь", — приводит её слова "Газета.ru".

Якушина появилась в ролике со шваброй, причём это получилось совершенно случайно — она просто убиралась для подготовки к другим съёмкам. В музее не ожидали, что видео станет популярным, но его посмотрели уже более 25 тысяч раз. Директор музея рассказала, что пользователи в основном положительно отреагировали на танец, зрители "уловили драйв". А на негативные отзывы в учреждении предпочитают не обращать внимания.