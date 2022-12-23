Доктор Мясников прописал регулярный душ всем пациентам с температурой
Врач Мясников опроверг популярный миф о том, что при высокой температуре нельзя мыться
Известный врач и телеведущий Александр Мясников опроверг популярный миф о том, что при высокой температуре якобы нельзя мыться. Речь об этом зашла в программе "О самом главном" на телеканале "Россия-1".
По словам медика, рекомендация пренебречь гигиеной может только навредить: у человека с жаром должна быть чистая кожа. Если пациент способен передвигаться, то ему нужно регулярно посещать душ, а если речь идёт о лежачем больном, его нужно хорошенько обмыть с помощью губки.
"Он не может лежать в поту, с закупоренными кожным салом порами. У него и так испарение, а вы ему ещё хуже делаете", — отметил доктор Мясников.
Ранее врач общей практики рассказал, что температура 37,2 градуса и головная боль — не повод вызывать скорую, а вот 38,5 с лихорадкой — вполне. Лайф также писал, почему при болезнях не всегда повышается температура. По словам терапевта Татьяны Романенко, в таких случаях защита организма встречается с заболеванием сразу и оно протекает с меньшими последствиями.
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