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23 декабря, 13:41

Доктор Мясников прописал регулярный душ всем пациентам с температурой

Врач Мясников опроверг популярный миф о том, что при высокой температуре нельзя мыться

Известный врач и телеведущий Александр Мясников опроверг популярный миф о том, что при высокой температуре якобы нельзя мыться. Речь об этом зашла в программе "О самом главном" на телеканале "Россия-1".

По словам медика, рекомендация пренебречь гигиеной может только навредить: у человека с жаром должна быть чистая кожа. Если пациент способен передвигаться, то ему нужно регулярно посещать душ, а если речь идёт о лежачем больном, его нужно хорошенько обмыть с помощью губки.

"Он не может лежать в поту, с закупоренными кожным салом порами. У него и так испарение, а вы ему ещё хуже делаете", — отметил доктор Мясников.

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Ранее врач общей практики рассказал, что температура 37,2 градуса и головная боль — не повод вызывать скорую, а вот 38,5 с лихорадкой — вполне. Лайф также писал, почему при болезнях не всегда повышается температура. По словам терапевта Татьяны Романенко, в таких случаях защита организма встречается с заболеванием сразу и оно протекает с меньшими последствиями.

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Марина Калегина

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