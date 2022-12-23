Доктор Мясников прописал регулярный душ всем пациентам с температурой

Известный врач и телеведущий Александр Мясников опроверг популярный миф о том, что при высокой температуре якобы нельзя мыться. Речь об этом зашла в программе "О самом главном" на телеканале "Россия-1".

По словам медика, рекомендация пренебречь гигиеной может только навредить: у человека с жаром должна быть чистая кожа. Если пациент способен передвигаться, то ему нужно регулярно посещать душ, а если речь идёт о лежачем больном, его нужно хорошенько обмыть с помощью губки.

"Он не может лежать в поту, с закупоренными кожным салом порами. У него и так испарение, а вы ему ещё хуже делаете", — отметил доктор Мясников.