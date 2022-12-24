Владельцем нелегального дома престарелых в Кемерове оказался пастор

Владельцем дома милосердия, который сгорел в Кемерове, является Андрей Смирнов — пастор евангельской христианской церкви. Об этом он сам заявил Лайфу. Мужчина рассказал, что сейчас он на пути в город.

Пастор Андрей Смирнов. Фото © VK / jesuschistgur

Смирнов ответил утвердительно на вопрос о том, ему ли принадлежало заведение, он ли его содержал. Ответить на вопрос о том, сколько постояльцев было в здании на момент возникновения пожара, он не смог.

По предварительным данным, пастор открыл это заведение несколько лет назад, чтобы в нём проживали пожилые и бездомные. Официально оно оформлено не было.