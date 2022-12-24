Раскрыто место всемирной "вечеринки яхт" миллиардеров

На Карибских островах намечается серия рождественских и новогодних вечеринок для миллиардеров. Если в конце ноября там было около 80 дорогих яхт, то теперь их там больше 200. Правда, российских судов нет, пишет Bloomberg.

Крупнейшая там сейчас — суперъяхта Rising Sun американского основателя звукозаписывающей компании Geffen Records Дэвида Геффена. Её длина 138 метров. А состояние Геффена оценивается в 7,7 млрд долларов.

Чуть меньше яхта у директора сети магазинов Harbour Freight Эрика Шмидта, состояние которого 9,5 млрд долларов. Третья по величине — 115-метровая Ahpo канадско-ямайского главы инвестиционной компании Portland Holdings Майкла Ли-Чина (1,5 млрд долларов).

По данным Bloomberg, в былые времена завсегдатаем таких водных вечеринок были российские олигархи, однако теперь суда некоторых из них арестованы из-за санкций. Forbes пишет, что сейчас в порту Густавии "не так многолюдно".