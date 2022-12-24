Раскрыто место всемирной "вечеринки яхт" миллиардеров
Bloomberg: В районе Карибских островов скопилось более 200 яхт миллиардеров
На Карибских островах намечается серия рождественских и новогодних вечеринок для миллиардеров. Если в конце ноября там было около 80 дорогих яхт, то теперь их там больше 200. Правда, российских судов нет, пишет Bloomberg.
Крупнейшая там сейчас — суперъяхта Rising Sun американского основателя звукозаписывающей компании Geffen Records Дэвида Геффена. Её длина 138 метров. А состояние Геффена оценивается в 7,7 млрд долларов.
Чуть меньше яхта у директора сети магазинов Harbour Freight Эрика Шмидта, состояние которого 9,5 млрд долларов. Третья по величине — 115-метровая Ahpo канадско-ямайского главы инвестиционной компании Portland Holdings Майкла Ли-Чина (1,5 млрд долларов).
По данным Bloomberg, в былые времена завсегдатаем таких водных вечеринок были российские олигархи, однако теперь суда некоторых из них арестованы из-за санкций. Forbes пишет, что сейчас в порту Густавии "не так многолюдно".
Ранее Лайф писал, что содержание конфискованной властью США яхты Amadea, владельцем которой якобы является российский миллиардер Сулейман Керимов, оплачивается за счёт американских налогоплательщиков. И сумма может составлять около десяти миллионов долларов в год. Ещё 40 миллионов придётся потратить властям Италии на задержанные ими суда.
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