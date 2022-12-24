В США признали неспособность быстро выпускать снаряды для Украины

В Америке признали, что те объёмы артиллерийских снарядов, которые страна производит за месяц, на Украине тратят всего за два дня, передаёт издание Washington Post.

На Украину поставляются снаряды калибра 155 мм, применяемые странами НАТО. Их ВСУ используют для обстрела территории ДНР и ЛНР. Издание подчёркивает, что дефицит таких снарядов — это слабость США.

"При том, что увеличение производства и запланировано, оборонная промышленность США в настоящее время может произвести около 14 тысяч 155-миллиметровых гаубичных снарядов в месяц", — рассказал изданию командующий Сухопутными войсками ВС США Кристин Вормут.