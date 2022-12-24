"Рен-ТВ" похвастался рекордными показателями за последние три года в своих целевых аудиториях

"Рен-ТВ" провёл рекордный телевизионный сезон, несмотря на все трудности 2022 года. Об этом говорится в поступившем в редакцию Лайфа сообщении телеканала.

"В 2022 году "Рен-ТВ" нарастил производство собственного контента. Это позволило каналу достичь рекордных показателей за последние три года в своих целевых аудиториях. "Рен-ТВ" значительно обновил сетку вещания, предложив зрителям программы собственного производства и рискнув заменить ими популярный закупной кинопоказ", — отчитались в редакции.

В частности, "Рен-ТВ" получил рекордную долю (8,84%) среди зрителей-мужчин, составляющих ключевую аудиторию телеканала. Рост по сравнению с относительно спокойными 2020-м и 2021 годом составил 5%. В целевой аудитории "все 25–54" также достигнут наивысший показатель (6,36%).

"Рен-ТВ" сделал ставку на качественное информационно-аналитическое вещание, отвечая на запрос аудитории. Востребованность этого контента в 2022-м значительно выросла. Увеличение объёма новостей в сетке вещания и качественная аналитика позволили "Рен-ТВ" укрепиться в топ-3 новостных программ среди всех федеральных каналов со средней долей 7,74%", — говорится в пресс-релизе.

Кстати, абсолютным фаворитом зрителей канала стал утренний новостной выпуск, средняя доля которого составила 10,1% у всех зрителей от 25 до 54 лет, а в мужской аудитории — 15,5%. Решение об изменении сетки вещания себя оправдало: новостные информационные выпуски вошли в число самых рейтинговых программ канала в сезоне.