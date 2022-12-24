"Рен-ТВ" похвастался рекордными показателями за последние три года в своих целевых аудиториях
"Рен-ТВ" провёл рекордный телевизионный сезон, несмотря на все трудности 2022 года. Об этом говорится в поступившем в редакцию Лайфа сообщении телеканала.
"В 2022 году "Рен-ТВ" нарастил производство собственного контента. Это позволило каналу достичь рекордных показателей за последние три года в своих целевых аудиториях. "Рен-ТВ" значительно обновил сетку вещания, предложив зрителям программы собственного производства и рискнув заменить ими популярный закупной кинопоказ", — отчитались в редакции.
В частности, "Рен-ТВ" получил рекордную долю (8,84%) среди зрителей-мужчин, составляющих ключевую аудиторию телеканала. Рост по сравнению с относительно спокойными 2020-м и 2021 годом составил 5%. В целевой аудитории "все 25–54" также достигнут наивысший показатель (6,36%).
"Рен-ТВ" сделал ставку на качественное информационно-аналитическое вещание, отвечая на запрос аудитории. Востребованность этого контента в 2022-м значительно выросла. Увеличение объёма новостей в сетке вещания и качественная аналитика позволили "Рен-ТВ" укрепиться в топ-3 новостных программ среди всех федеральных каналов со средней долей 7,74%", — говорится в пресс-релизе.
Кстати, абсолютным фаворитом зрителей канала стал утренний новостной выпуск, средняя доля которого составила 10,1% у всех зрителей от 25 до 54 лет, а в мужской аудитории — 15,5%. Решение об изменении сетки вещания себя оправдало: новостные информационные выпуски вошли в число самых рейтинговых программ канала в сезоне.
Усиление информационно-аналитической составляющей также нашло отражение в рейтингах итоговой воскресной программы. Передача Петра Марченко вошла в топ-3 итоговых новостей на всех каналах как в аудитории "все 25–54", так и в мужской аудитории итоговых аналитических программ. Она стала самой рейтинговой программой "Рен-ТВ" в выходные среди всех зрителей 25–54 со средней долей 9,4%.
Ранее Лайф писал о том, что в новогодней программе "Голубой огонёк" на канале "Россия-1" появятся военнослужащие, принимающие участие в СВО, и военные корреспонденты. В другом материале мы рассказывали, что ведущими "Новогодней ночи – 2023" на Первом канале станут Лариса Гузеева, Валдис Пельш, Максим Аверин, Вадим Галыгин, Анна Щербакова, Светлана Зейналова.
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