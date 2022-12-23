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23 декабря, 18:02

Девушка пожаловалась на Павла Волю, который назвал её "чем-то между мечтой и долбанько"

Девушка пожаловалась на Павла Волю после того, как увидела себя в Comedy Club

Девушка из Казахстана пожаловалась на ведущего шоу Comedy Club Павла Волю после того, как увидела своё фото в эфире программы. Речь идёт о пользовательнице Twitter под ником @lumerentsia. Комик показал снимок девушки и назвал её образ "чем-то между мечтой и долбанько".

"Моё фото каким-то образом попало на ТНТ в Comedy Club, и Павел Воля со сцены на его примере высмеивает определённые "женские понты", — написала она.

Девушка также рассказала, что показанный снимок был сделан в 2018 году. Как он попал к телевизионщикам, гражданка Казахстана не знает. Она подчеркнула, что её совсем не радует мысль, что все используемые в шоу фото — это личные снимки реальных людей. По мнению девушки, это выглядит как высмеивание самовыражения человека.

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t.me/pvolya

Никита Осипов

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