Аналитик рассказал, чего ждать от курса доллара

Курс доллара навряд ли достигнет 100 рублей, если это и произойдёт, то ненадолго. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Он отметил, что весной российская платёжная единица была в слабом положении, постепенно "80 рублей за доллар" стало привычной картиной для людей. Если бы таких цифр не было, то покупок валюты было бы меньше, и показатель бы стал ниже.

"Но, поскольку в головах закрепилось, что было и 80, и 100 рублей, и готовы к этому, самое главное, поэтому бегут и покупают. Но я думаю, что до таких цифр [доллар], конечно, не дорастёт. До 200 рублей точно не дорастёт, и даже сотни не будет, ну, может быть, где-то в моменте", — отметил эксперт.