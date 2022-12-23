Аналитик рассказал, чего ждать от курса доллара
Аналитик Беляев усомнился в том, что курс доллара достигнет 100 рублей
Курс доллара навряд ли достигнет 100 рублей, если это и произойдёт, то ненадолго. Об этом в беседе с радио "Комсомольская правда" рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.
Он отметил, что весной российская платёжная единица была в слабом положении, постепенно "80 рублей за доллар" стало привычной картиной для людей. Если бы таких цифр не было, то покупок валюты было бы меньше, и показатель бы стал ниже.
"Но, поскольку в головах закрепилось, что было и 80, и 100 рублей, и готовы к этому, самое главное, поэтому бегут и покупают. Но я думаю, что до таких цифр [доллар], конечно, не дорастёт. До 200 рублей точно не дорастёт, и даже сотни не будет, ну, может быть, где-то в моменте", — отметил эксперт.
Специалист добавил, что курс американской валюты может вырасти максимум до 80 рублей, после чего начнётся коррекция в обратную сторону.
Ранее Лайф писал, что курс доллара на Мосбирже поднялся выше 70 рублей впервые с 11 мая. Таким образом, на валютном рынке сложилась уникальная ситуация. Почему это происходит и сколько будет стоить рубль к 1 января, выясняла Нина Важдаева.
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