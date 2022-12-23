Голикова распорядилась проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним

Российский вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу проработать запрет на продажу энергетических и тонизирующих напитков лицам младше 18 лет.

Так, в соответствующем протоколе заседания Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере говорится, что на упаковке энергетиков должна быть размещена специальная маркировка. Вместе с тем Голикова заявила о необходимости проработать предложение об ограничении максимального объёма бутылки или банки таких напитков, а именно не более 500 миллилитров.

Кроме того, Минпромторгу и Минздраву было поручено сформировать рабочую группу, которая разработает дорожную карту по популяризации здорового образа жизни среди молодёжи.