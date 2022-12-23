Голикова распорядилась проработать запрет на продажу энергетиков несовершеннолетним
Российский вице-премьер Татьяна Голикова поручила Минздраву и Минпромторгу проработать запрет на продажу энергетических и тонизирующих напитков лицам младше 18 лет.
Так, в соответствующем протоколе заседания Совета при Правительстве РФ по вопросам попечительства в социальной сфере говорится, что на упаковке энергетиков должна быть размещена специальная маркировка. Вместе с тем Голикова заявила о необходимости проработать предложение об ограничении максимального объёма бутылки или банки таких напитков, а именно не более 500 миллилитров.
Кроме того, Минпромторгу и Минздраву было поручено сформировать рабочую группу, которая разработает дорожную карту по популяризации здорового образа жизни среди молодёжи.
А ранее врач Татьяна Терехова рассказала о вреде коктейля из пепси-колы и молока, набирающего популярность на Западе. По её словам, саму по себе газировку трудно назвать полезной, так как она содержит помимо воды и сахара ароматизаторы и диоксид углерода, что может неоднозначно переноситься ЖКТ, а также вызвать изжогу, вздутие, тошноту и боль.
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