"Слова, напоминающие компромисс!": Заявление Макрона об Украине в НАТО обнадёжило французов
Читатели Le Figaro поддержали заявление Макрона о вступлении Украины в НАТО
Читатели французского издания Le Figaro поддержали заявление президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что вступление Украины в НАТО станет конфронтационным шагом в адрес России.
"Наконец-то слова, напоминающие компромисс! Появляется надежда, что третьей мировой войны удастся избежать. России ведь давали слово не расширять НАТО", — отреагировал на слова Макрона один из комментаторов.
Ещё один юзер указал на то, что французскому лидеру нужно было бы сказать об этом на год раньше. По его мнению, это, возможно, помогло бы избавить мир от конфликта на Украине. Ещё один пользователь с сожалением заметил, что США всё равно не услышат слова Макрона и если Вашингтон захочет, то Незалежную непременно возьмут в альянс.
А ранее Макрон призвал включить гарантии для России в будущую архитектуру безопасности Европы. Кроме того, он подчеркнул, что западным странам необходимо добиться равновесия в вопросе безопасности Европы и РФ после окончания украинского конфликта.