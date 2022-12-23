"Слова, напоминающие компромисс!": Заявление Макрона об Украине в НАТО обнадёжило французов

Ещё один юзер указал на то, что французскому лидеру нужно было бы сказать об этом на год раньше. По его мнению, это, возможно, помогло бы избавить мир от конфликта на Украине. Ещё один пользователь с сожалением заметил, что США всё равно не услышат слова Макрона и если Вашингтон захочет, то Незалежную непременно возьмут в альянс.