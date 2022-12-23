Слезоточивый газ против камней и бутылок: В Париже вспыхнули беспорядки после стрельбы с тремя погибшими

У курдского центра в Париже, где сегодня произошла стрельба, полицейские применили слезоточивый газ, чтобы разогнать представителей общины, которые считают, что за провокацией якобы стоит Турция.

Более сотни представителей курдской общины собрались в 10-м округе французской столицы на улице Энгиена около 14:00 по местному времени (16:00 мск). Протестующие начали закидывать оперативников бутылками и камнями. Правоохранители же пытаются разогнать их шумовыми гранатами и слезоточивым газом.

Напомним, 22 декабря стрельбу в 10-м округе Парижа открыл 69-летний пенсионер. По последним данным, смертельные ранения получили три человека. Сам напавший получил ранение в лицо, сейчас он находится в больнице. По словам очевидцев, злоумышленник успел сделать около семи-восьми выстрелов, после чего на улице начался хаос. Мотивы стрелка пока не известны. Также сообщается, что ранее у него были проблемы с законом.