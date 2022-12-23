Появился трейлер новогоднего ремейка "Иронии судьбы" с Бузовой и Киркоровым

Телеканал ТНТ опубликовал трейлер новогоднего ремейка фильма "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", в котором снялись певица Ольга Бузова и её коллега по цеху Филипп Киркоров. Премьера киноленты под названием "Самоирония судьбы" состоится 31 декабря в 21:30.

Трейлер ремейка "Иронии судьбы". Видео © VK / ТНТ

По ремейку можно понять, что в фильме будет очень много отсылок не только к культовым советским кинолентам, но и к известным сериалам, например "Игра в кальмара". Помимо Бузовой и Киркорова в кадрах мелькают Михаил Галустян, Павел Воля, Азамат Мусагалиев и другие знаменитые юмористы. Роль также досталась и певице Клаве Коке.