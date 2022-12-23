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23 декабря, 18:55

Президент Франции Макрон назвал стрельбу в Париже гнусной атакой на курдов

Президент Франции Эмманюэль Макрон осудил "гнусную атаку" у курдского центра в Париже, жертвами которой стали три человека.

"Курды во Франции стали целью гнусной атаки в сердце Парижа. Мои мысли с жертвами, с теми, кто борется за жизнь, с их семьями и близкими. Признательность нашим силам правопорядка за их смелость и хладнокровие", написал французский лидер в "Твиттере".

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Как уже писал Лайф, инцидент произошёл в 10-м округе Парижа на улице Энгиена. По словам очевидцев, злоумышленник успел сделать около семи-восьми выстрелов, после чего на улице начался хаос. В результате стрельбы погибло три человека.

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ТАСС / ЕРА / GUILLAUME HORCAJUELO / POOL

Юлия Коновалова

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