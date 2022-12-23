Президент Франции Макрон назвал стрельбу в Париже гнусной атакой на курдов

"Курды во Франции стали целью гнусной атаки в сердце Парижа. Мои мысли с жертвами, с теми, кто борется за жизнь, с их семьями и близкими. Признательность нашим силам правопорядка за их смелость и хладнокровие", — написал французский лидер в "Твиттере".