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24 декабря, 20:32

Пенсионера, застрелившего в Париже трёх курдов, отправили в психиатрическую больницу

Застреливший в центре Парижа трёх курдов 69-летний мужчина направлен на лечение в психиатрическую клинику. По данным телеканала BFM TV, медик, обследовавший пенсионера, определил его состояние как несовместимое с арестом.

Как заявили в городской прокуратуре, обвиняемого поместили в психиатрическую больницу Главного управления полиции столицы Франции.

"Поэтому мера задержания, избранная полицией, отменена до представления следователю, когда это позволит состояние здоровья обвиняемого", — пояснили в прокуратуре.

Протесты из-за убийства курдов в Париже переросли в стычки с полицией

Протесты из-за убийства курдов в Париже переросли в стычки с полицией

Напомним, стрельба на улице Энгиен в Париже произошла 23 декабря, погибло три человека. По словам очевидцев, злоумышленник успел сделать около семи-восьми выстрелов, после чего на улице начался хаос. Преступником оказался пожилой мужчина. Как он заявил, причиной его действий стал расизм. После трагедии вспыхнули беспорядки, а президент Франции Эмманюэль Макрон назвал происшествие гнусной атакой на курдов.

Обложка ©

Bfmtv.com

Анатолий Симоненко

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