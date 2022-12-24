Капелло ёмко охарактеризовал вратаря сборной Аргентины за неприличный жест

Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло охарактеризовал поступок вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, который стал лучшим голкипером турнира и приложил приз — "Золотую перчатку" — к паховой зоне. Его слова приводит Corriere della Sera.

"Что я могу сказать про поведение Эмилиано Мартинеса? Дурак", — высказался 76-летний специалист.

Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре. Всё решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счётом 4:2. Отныне Аргентина является трёхкратным чемпионом мира. Мартинес по итогу турнира был признал лучшим голкипером.