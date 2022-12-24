Капелло ёмко охарактеризовал вратаря сборной Аргентины за неприличный жест
Бывший тренер сборной России Капелло назвал дураком аргентинского вратаря Мартинеса
Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло охарактеризовал поступок вратаря сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса, который стал лучшим голкипером турнира и приложил приз — "Золотую перчатку" — к паховой зоне. Его слова приводит Corriere della Sera.
"Что я могу сказать про поведение Эмилиано Мартинеса? Дурак", — высказался 76-летний специалист.
Напомним, сборная Аргентины по футболу обыграла Францию в финале чемпионата мира в Катаре. Всё решилось в серии пенальти, где победу вырвала южноамериканская команда со счётом 4:2. Отныне Аргентина является трёхкратным чемпионом мира. Мартинес по итогу турнира был признал лучшим голкипером.
ТАСС / Бобылёв Сергей