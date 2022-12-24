Хоккеист-любитель умер в Москве, потеряв сознание во время матча
"Рен-ТВ": Хоккеист умер, потеряв сознание во время матча любительских команд в Москве
В Москве хоккеист скончался после потери сознания в матче любительских команд. Об этом сообщает канал "Рен-ТВ".
По его данным, всё произошло на ледовой арене на улице Яблочкова, где играли команды "Арсенал III" и Jersey 53. Погибшему было 45 лет. Он потерял сознание на льду и скончался по дороге в больницу.
Ранее Лайф рассказывал о смерти 18-летнего российского хоккеиста из канадского "Лондон Найтс" Абакара Казбекова. Предположительно, причиной его гибели стало падение из окна.
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