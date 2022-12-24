Хоккеист-любитель умер в Москве, потеряв сознание во время матча

В Москве хоккеист скончался после потери сознания в матче любительских команд. Об этом сообщает канал "Рен-ТВ".

По его данным, всё произошло на ледовой арене на улице Яблочкова, где играли команды "Арсенал III" и Jersey 53. Погибшему было 45 лет. Он потерял сознание на льду и скончался по дороге в больницу.