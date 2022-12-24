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24 декабря, 20:00

Хоккеист-любитель умер в Москве, потеряв сознание во время матча

"Рен-ТВ": Хоккеист умер, потеряв сознание во время матча любительских команд в Москве

В Москве хоккеист скончался после потери сознания в матче любительских команд. Об этом сообщает канал "Рен-ТВ".

По его данным, всё произошло на ледовой арене на улице Яблочкова, где играли команды "Арсенал III" и Jersey 53. Погибшему было 45 лет. Он потерял сознание на льду и скончался по дороге в больницу.

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Обложка ©

Unsplash

Артур Лапсаков

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