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24 декабря, 19:26

Овечкин с улыбкой ответил на вопрос о погоне за Гретцки в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин объяснил, как собирается догонять Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге. Его слова приводит The Athletic.

"Шаг за шагом, ребят. (Улыбнулся.) Впереди всё ещё долгий путь. Прямо сейчас настало время побыть с семьёй и насладиться моментом", — сказал хоккеист.

Овечкин по-русски ответил американскому журналисту, как только стал первой звездой недели в НХЛ

Овечкин по-русски ответил американскому журналисту, как только стал первой звездой недели в НХЛ

Минувшей ночью Овечкин оформил дубль, доведя счёт голов в НХЛ до 802. Это позволило ему обойти Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории лиги. Лидирует Гретцки с 894 шайбами.

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Twitter / Washington Capitals

Артур Лапсаков

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