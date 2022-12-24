Овечкин с улыбкой ответил на вопрос о погоне за Гретцки в НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин объяснил, как собирается догонять Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге. Его слова приводит The Athletic.

"Шаг за шагом, ребят. (Улыбнулся.) Впереди всё ещё долгий путь. Прямо сейчас настало время побыть с семьёй и насладиться моментом", — сказал хоккеист.