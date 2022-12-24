Овечкин с улыбкой ответил на вопрос о погоне за Гретцки в НХЛ
Нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин объяснил, как собирается догонять Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге. Его слова приводит The Athletic.
"Шаг за шагом, ребят. (Улыбнулся.) Впереди всё ещё долгий путь. Прямо сейчас настало время побыть с семьёй и насладиться моментом", — сказал хоккеист.
Минувшей ночью Овечкин оформил дубль, доведя счёт голов в НХЛ до 802. Это позволило ему обойти Горди Хоу в списке лучших снайперов в истории лиги. Лидирует Гретцки с 894 шайбами.
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