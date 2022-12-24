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24 декабря, 02:48

Лучше только Гретцки: Овечкин сделал ещё шаг к мировому лидерству

Овечкин занял чистое второе место в списке лучших снайперов НХЛ

Нападающий американского хоккейного клуба "Вашингтон" Александр Овечкин забросил свою 802-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Это позволило ему обойти в рейтинге лучших снайперов Горди Хоу (801 гол) и выйти на чистое второе место.

Эту шайбу в ворота противника Овечкин забил на 60-й минуте в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипега". Там же ранее он забил и 801-ю свою шайбу в НХЛ, сравнявшись с Хоу. Теперь российского нападающего опережает в мировом первенстве снайперов лиги только один человек — Уэйн Гретцки. Но до него Овечкину пока далеко — нужно забить 894 гола.

Овечкин превзошёл достижение Орра по голевым передачам в НХЛ

Овечкин превзошёл достижение Орра по голевым передачам в НХЛ

Ранее Овечкин побил рекорд НХЛ по числу бросков в створ ворот соперника. Произошло это в матче против "Оттавы Сенаторз", который завершился победой столичных со счётом 3:2.

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Агентство "Москва"

Андрей Григорьев

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