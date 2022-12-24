Лучше только Гретцки: Овечкин сделал ещё шаг к мировому лидерству

Нападающий американского хоккейного клуба "Вашингтон" Александр Овечкин забросил свою 802-ю шайбу в Национальной хоккейной лиге. Это позволило ему обойти в рейтинге лучших снайперов Горди Хоу (801 гол) и выйти на чистое второе место.

Эту шайбу в ворота противника Овечкин забил на 60-й минуте в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ против "Виннипега". Там же ранее он забил и 801-ю свою шайбу в НХЛ, сравнявшись с Хоу. Теперь российского нападающего опережает в мировом первенстве снайперов лиги только один человек — Уэйн Гретцки. Но до него Овечкину пока далеко — нужно забить 894 гола.