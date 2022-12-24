Дочь Пеле в Рождество выложила тревожный пост из больницы, где футболист лечится от рака
Футболист Пеле в больнице с дочерью Келли Кристиной. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamkelynascimento
Состояние трёхкратного чемпиона мира по футболу Пеле (Эдсона Арантиса ду Насименту) вновь вызывает опасения. Дочь спортсмена выложила в соцсети фото из больницы в Сан-Паулу, где футболист проходит курс химиотерапии в попытке остановить онкозаболевание.
"Мы всё ещё здесь, в борьбе и с верой. Ещё одна ночь вместе", — написала Келли Кристина Насименту.
На снимке девушка крепко обнимает лежащего на больничной койке отца. В комментариях пользователи выразили сочувствие семье и пожелали, чтобы свершилось чудо.
Напомним, в начале декабря появились сообщения, что организм 82-летнего Пеле, страдающего от рака прямой кишки, перестал реагировать на химиотерапию. В клинике Сан-Паулу, куда его положили в конце ноября на лечение, рассказали, что у звёздного пациента "отрицательная динамика онкологического заболевания".