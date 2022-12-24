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24 декабря, 16:35

Дочь Пеле в Рождество выложила тревожный пост из больницы, где футболист лечится от рака

<p>Футболист Пеле в больнице с дочерью Келли Кристиной. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamkelynascimento</p>

Футболист Пеле в больнице с дочерью Келли Кристиной. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / iamkelynascimento

Состояние трёхкратного чемпиона мира по футболу Пеле (Эдсона Арантиса ду Насименту) вновь вызывает опасения. Дочь спортсмена выложила в соцсети фото из больницы в Сан-Паулу, где футболист проходит курс химиотерапии в попытке остановить онкозаболевание.

"Мы всё ещё здесь, в борьбе и с верой. Ещё одна ночь вместе", — написала Келли Кристина Насименту.

На снимке девушка крепко обнимает лежащего на больничной койке отца. В комментариях пользователи выразили сочувствие семье и пожелали, чтобы свершилось чудо.

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Напомним, в начале декабря появились сообщения, что организм 82-летнего Пеле, страдающего от рака прямой кишки, перестал реагировать на химиотерапию. В клинике Сан-Паулу, куда его положили в конце ноября на лечение, рассказали, что у звёздного пациента "отрицательная динамика онкологического заболевания".

Татьяна Миссуми

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