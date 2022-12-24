Дочь Пеле в Рождество выложила тревожный пост из больницы, где футболист лечится от рака

Состояние трёхкратного чемпиона мира по футболу Пеле (Эдсона Арантиса ду Насименту) вновь вызывает опасения. Дочь спортсмена выложила в соцсети фото из больницы в Сан-Паулу, где футболист проходит курс химиотерапии в попытке остановить онкозаболевание.

"Мы всё ещё здесь, в борьбе и с верой. Ещё одна ночь вместе", — написала Келли Кристина Насименту.