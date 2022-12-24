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24 декабря, 15:52

Стали известны дата и место похорон юмориста "Кривого зеркала" Александра Пономаренко

Юмориста "Кривого зеркала" Александра Пономаренко похоронят 26 декабря в Новочеркасске

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Обложка © smotrim.ru

Юмориста Александра Пономаренко из дуэта братьев Пономаренко похоронят 26 декабря на родине, в Новочеркасске Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Похороны [Александра Пономаренко пройдут] в понедельник в 14:00 на новом кладбище", — приводит комментарий администрации ТАСС.

Городские власти окажут "любую помощь, которую попросят родственники" юмориста, сейчас с ними ведётся обсуждение деталей похорон. Глава Новочеркасска Юрий Лысенко выразил соболезнования близким Пономаренко.

"От имени администрации города выражаю глубочайшие соболезнования родным, близким и друзьям Александра Пономаренко", — написал Лысенко.

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Напомним, звезда "Кривого зеркала" Александр Пономаренко скончался от онкологии. У 55-летнего артиста больше года назад был диагностирован рак желудка четвёртой степени, однако юморист не сдавался и лечился — очень хотел вернуться на сцену.

Ирина Фальке

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