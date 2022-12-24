Стали известны дата и место похорон юмориста "Кривого зеркала" Александра Пономаренко

Юмориста Александра Пономаренко из дуэта братьев Пономаренко похоронят 26 декабря на родине, в Новочеркасске Ростовской области. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

"Похороны [Александра Пономаренко пройдут] в понедельник в 14:00 на новом кладбище", — приводит комментарий администрации ТАСС.

Городские власти окажут "любую помощь, которую попросят родственники" юмориста, сейчас с ними ведётся обсуждение деталей похорон. Глава Новочеркасска Юрий Лысенко выразил соболезнования близким Пономаренко.

"От имени администрации города выражаю глубочайшие соболезнования родным, близким и друзьям Александра Пономаренко", — написал Лысенко.