"Плохо выглядел": Николай Лукинский рассказал о последней встрече с Александром Пономаренко

Уже летом юморист Александр Пономаренко, о смерти которого стало известно сегодня, плохо выглядел и чувствовалось, что ему тяжело. Об этом телеканалу "360" рассказал заслуженный артист России Николай Лукинский, вспоминая последнюю встречу с комиком в Сочи.

"Последний раз мы выступали вместе летом в Сочи. Саша уже плохо выглядел, было видно, что он в тяжёлом состоянии. Но как-то они с Валерой приехали", — пояснил он.

По признанию Лукинского, Александр был талантливым человеком и истинным любимцем публики. Артист уже выразил соболезнования семье юмориста и попросил передать слова поддержки жене, детям и всем близким.

"Как всякая потеря, это сильное переживание. Уход Саши невосполним", — заключил Лукинский.