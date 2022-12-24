"Плохо выглядел": Николай Лукинский рассказал о последней встрече с Александром Пономаренко
Николай Лукинский рассказал о последней встрече с Александром Пономаренко
Уже летом юморист Александр Пономаренко, о смерти которого стало известно сегодня, плохо выглядел и чувствовалось, что ему тяжело. Об этом телеканалу "360" рассказал заслуженный артист России Николай Лукинский, вспоминая последнюю встречу с комиком в Сочи.
"Последний раз мы выступали вместе летом в Сочи. Саша уже плохо выглядел, было видно, что он в тяжёлом состоянии. Но как-то они с Валерой приехали", — пояснил он.
По признанию Лукинского, Александр был талантливым человеком и истинным любимцем публики. Артист уже выразил соболезнования семье юмориста и попросил передать слова поддержки жене, детям и всем близким.
"Как всякая потеря, это сильное переживание. Уход Саши невосполним", — заключил Лукинский.
Напомним, звезда "Кривого зеркала", один из братьев-комиков Пономаренко, Александр, скончался от онкологии. У 55-летнего артиста больше года назад был диагностирован рак желудка четвёртой степени, однако юморист не сдавался и лечился, намереваясь вернуться на сцену.
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