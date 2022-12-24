"Рубин" заинтересовался Курбаном Бердыевым
"СЭ": Новое руководство клуба "Рубин" заинтересовано в Курбане Бердыеве
Новое руководство футбольного клуба "Рубин" заинтересовано в кандидатуре Курбана Бердыева на пост главного тренера. Как пишет газета "Спорт-Экспресс", новый менеджмент обсуждает возможность его возвращения.
При этом Бердыев уже перешёл на аналогичную должность в "Сочи", где его представил Борис Ротенберг, а всё это сопровождалось информацией о наличии контракта на 2,5 года. Там тренер занимается трансферной политикой и подготовкой к зимним сборам. Примечательно, что на сайте кубанской команды в качестве главного тренера до сих пор обозначен Александр Точилин.
Как пишет газета, в наступающем году татарстанский клуб снова вернётся под управление и финансирование властей республики. Так, президентом клуба станет глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин, а в попечительский совет команды войдут те, кто ранее работал с Бердыевым: Дмитрий Самаренкин, Александр Гусев и Камиль Исхаков. При этом гендиректор Рустем Сайманов покинет должность.
Лайф писал о реакции защитника "Краснодара" Егора Сорокина на назначение Курбана Бердыева главным тренером "Сочи". Он считает, что результаты такого решения будут видны уже весной, а сам Бердыев сможет вывести команду из кризиса.
ТАСС / Егор Алеев