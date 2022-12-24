"Рубин" заинтересовался Курбаном Бердыевым

Новое руководство футбольного клуба "Рубин" заинтересовано в кандидатуре Курбана Бердыева на пост главного тренера. Как пишет газета "Спорт-Экспресс", новый менеджмент обсуждает возможность его возвращения.

При этом Бердыев уже перешёл на аналогичную должность в "Сочи", где его представил Борис Ротенберг, а всё это сопровождалось информацией о наличии контракта на 2,5 года. Там тренер занимается трансферной политикой и подготовкой к зимним сборам. Примечательно, что на сайте кубанской команды в качестве главного тренера до сих пор обозначен Александр Точилин.

Как пишет газета, в наступающем году татарстанский клуб снова вернётся под управление и финансирование властей республики. Так, президентом клуба станет глава УФНС по РТ Марат Сафиуллин, а в попечительский совет команды войдут те, кто ранее работал с Бердыевым: Дмитрий Самаренкин, Александр Гусев и Камиль Исхаков. При этом гендиректор Рустем Сайманов покинет должность.