ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 декабря, 14:37

Налётчики с пистолетом унесли 21 айфон и кассу из салона связи в Петербурге

<p>Задержанные за ограбление салона связи в Петербурге. Фото © t.me / <a href="https://t.me/shot_shot/47447" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Задержанные за ограбление салона связи в Петербурге. Фото © t.me / SHOT

В Санкт-Петербурге налётчики унесли из салона сотовой связи 21 айфон и 100 тысяч рублей, но были задержаны по горячим следам. SHOT публикует видео ограбления магазина.

В Петербурге двое нарушителей обокрали салон сотовой связи. Видео © t.me / SHOT

Двое вооружённых мужчин в масках ворвались в салон на улице Испытателей. Один из них начал угрожать 23-летнему продавцу пистолетом и удерживать его в углу помещения, пока второй собирал гаджеты и опустошал кассу. Личный айфон сотрудника магазина нарушители тоже забрали.

Полиция быстро разыскала грабителей. Личность одного уже установлена — это 21-летний гражданин Узбекистана. Правоохранители продолжают устанавливать детали инцидента.

Появилось видео задержания банды "Джокеров", избивших и ограбивших тёщу Алексея Воробьёва

Появилось видео задержания банды "Джокеров", избивших и ограбивших тёщу Алексея Воробьёва

Ранее Лайф писал, что в Краснодарском крае вооружённые злоумышленники попытались ограбить букмекерскую контору, но натолкнулись на невозмутимую кассиршу и пустой сейф.

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров