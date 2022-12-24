Налётчики с пистолетом унесли 21 айфон и кассу из салона связи в Петербурге

В Санкт-Петербурге налётчики унесли из салона сотовой связи 21 айфон и 100 тысяч рублей, но были задержаны по горячим следам. SHOT публикует видео ограбления магазина.

В Петербурге двое нарушителей обокрали салон сотовой связи. Видео © t.me / SHOT

Двое вооружённых мужчин в масках ворвались в салон на улице Испытателей. Один из них начал угрожать 23-летнему продавцу пистолетом и удерживать его в углу помещения, пока второй собирал гаджеты и опустошал кассу. Личный айфон сотрудника магазина нарушители тоже забрали.

Полиция быстро разыскала грабителей. Личность одного уже установлена — это 21-летний гражданин Узбекистана. Правоохранители продолжают устанавливать детали инцидента.