Илон Маск прояснил ситуацию с функцией #ThereIsHelp в Twitter
Илон Маск опроверг информацию об удалении из Twitter функции #ThereIsHelp
Новый владелец "Твиттера" миллиардер Илон Маск опроверг информацию о том, что распорядился удалить из социальной сети функцию #ThereIsHelp, продвигавшую горячие линии по предотвращению самоубийств.
"Функция по-прежнему работает. Это фейковые новости. "Твиттер" не предотвращает самоубийства", — написал он в соцсети.
Ранее появилась информация о том, что Илон Маск распорядился удалить из социальной сети функцию, продвигавшую горячие линии по предотвращению самоубийств. Алгоритм #ThereIsHelp показывал в верхней части поисковых запросов контакты организаций поддержки, связанных с психическим здоровьем, ВИЧ, вакцинами, борьбой с сексуальной эксплуатацией детей, CoViD-19, гендерным насилием, стихийными бедствиями и свободой выражения мнений.
Getty Images / Theo Wargo