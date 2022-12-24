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24 декабря, 14:28

Илон Маск прояснил ситуацию с функцией #ThereIsHelp в Twitter

Илон Маск опроверг информацию об удалении из Twitter функции #ThereIsHelp

Новый владелец "Твиттера" миллиардер Илон Маск опроверг информацию о том, что распорядился удалить из социальной сети функцию #ThereIsHelp, продвигавшую горячие линии по предотвращению самоубийств.

"Функция по-прежнему работает. Это фейковые новости. "Твиттер" не предотвращает самоубийства", — написал он в соцсети.

Ранее появилась информация о том, что Илон Маск распорядился удалить из социальной сети функцию, продвигавшую горячие линии по предотвращению самоубийств. Алгоритм #ThereIsHelp показывал в верхней части поисковых запросов контакты организаций поддержки, связанных с психическим здоровьем, ВИЧ, вакцинами, борьбой с сексуальной эксплуатацией детей, CoViD-19, гендерным насилием, стихийными бедствиями и свободой выражения мнений.

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Обложка ©

Getty Images / Theo Wargo

Оксана Попова

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