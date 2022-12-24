Илон Маск прояснил ситуацию с функцией #ThereIsHelp в Twitter

Новый владелец "Твиттера" миллиардер Илон Маск опроверг информацию о том, что распорядился удалить из социальной сети функцию #ThereIsHelp, продвигавшую горячие линии по предотвращению самоубийств.

"Функция по-прежнему работает. Это фейковые новости. "Твиттер" не предотвращает самоубийства", — написал он в соцсети.