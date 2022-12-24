ЁЛКА ДОБРЫХ ДЕЛ
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
24 декабря, 14:22

"Это очень страшно!": Дубовицкую шокировала смерть юмориста Пономаренко

Дубовицкая — о смерти юмориста Пономаренко: Это очень страшно всё!

Юморист Александр Пономаренко, о смерти которого стало известно сегодня, долго лечился от рака, но врачи так и не смогли спасти его. Руководитель программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая призналась в беседе с телеканалом "360", что шокирована известием о трагедии несмотря на то, что знала о борьбе артиста с онкозаболеванием.

"Я сейчас не в том состоянии. Извините, не могу даже говорить. Это очень страшно всё, что с ним случилось. И, конечно, к сожалению, лечили-лечили и не вылечили", — сказала она.

Звезда "Кривого зеркала" Морозов высказался о юмористе Пономаренко, которого убил рак в 55 лет

Звезда "Кривого зеркала" Морозов высказался о юмористе Пономаренко, которого убил рак в 55 лет

Напомним, звезда "Кривого зеркала", один из братьев-комиков Пономаренко Александр скончался от онкологии. У 55-летнего артиста больше года назад был диагностирован рак желудка четвёртой степени с метастазами в лёгких.

Обложка ©

smotrim.ru

Татьяна Миссуми

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров