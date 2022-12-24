"Это очень страшно!": Дубовицкую шокировала смерть юмориста Пономаренко

Юморист Александр Пономаренко, о смерти которого стало известно сегодня, долго лечился от рака, но врачи так и не смогли спасти его. Руководитель программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая призналась в беседе с телеканалом "360", что шокирована известием о трагедии несмотря на то, что знала о борьбе артиста с онкозаболеванием.

"Я сейчас не в том состоянии. Извините, не могу даже говорить. Это очень страшно всё, что с ним случилось. И, конечно, к сожалению, лечили-лечили и не вылечили", — сказала она.