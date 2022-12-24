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24 декабря, 14:02

19FortyFive описал "катастрофический сценарий" в случае внезапной смерти Байдена

19FortyFive: Внезапная смерть президента США Байдена приведёт к трагическим последствиям

Внезапная смерть 80-летнего президента Джо Байдена во время исполнения им обязанностей на посту главы США приведёт страну к трагическим последствиям. "Катастрофический сценарий" описал портал 19FortyFive.

Автор публикации отмечает многочисленные оговорки и ошибки, допущенные американским лидером в силу его возраста. Если глава США умрёт в ходе исполнения своих служебных обязанностей, страну отбросит далеко назад, а также наведёт страх на союзников Вашингтона и приободрит врагов, считает издание.

Также журналисты напомнили, что, когда Байден впервые пытался баллотироваться на пост президента в 1988 году, он скопировал речь политика Нила Киннока и пользовался репликами Джона и Роберта Кеннеди. При этом 19FortyFive отмечает, что равных Байдену кандидатов от Демократической партии, способных заменить его на посту, сейчас нет.

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А ранее Байден назвал Зеленского Беленским и заявил, что тот "открыт для достижения мира" на Украине. Президент США добавил, что намерен в ближайшее время подписать законодательные инициативы о помощи Украине на десятки миллиардов долларов.

Обложка ©

Shutterstock

Ирина Фальке

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