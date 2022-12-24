4 простых правила для снижения уровня холестерина без таблеток

Холестерин необходим организму: он образует половые гормоны, желчные кислоты и витамин D. Но есть и "плохой" вид холестерина (ХС-ЛПНП) — именно он может откладываться в сосудах и приводить к формированию и росту в последующем атеросклеротических бляшек. Врач-кардиолог клинико-диагностического центра МЕДСИ на Солянке Айша Ибрагимова рассказала Лайфу, как снизить уровень холестерина в домашних условиях.

"Признаков, по которым можно определить повышенный уровень холестерина, нет. Только если у вас не семейная гиперхолестеринемия. Поэтому важно всем женщинам старше 50 лет, а мужчинам — старше 40 лет сдать развёрнутый липидный профиль с определением сердечно-сосудистого риска. Сердечно-сосудистый риск — это ваша индивидуальная вероятность в ближайшие 10 лет перенести острый инсульт, инфаркт и т.д.", — сказала Ибрагимова.

80% холестерина синтезируется в организме, 20% поступает вместе с пищей. Поэтому эффективное снижение его уровня в домашних условиях возможно только у лиц с низким и умеренным сердечно-сосудистыми рисками, отметила врач. При высоком и очень высоком риске требуется медикаментозное вмешательство.

Снизить уровень холестерина без лекарств можно за счёт снижения массы тела, особенно людям с абдоминальным ожирением (в области живота). Также помогут упражнения умеренной интенсивности в течение получаса в день даже при отсутствии избыточного веса.

Кроме того, следует ограничить употребление мучных изделий, кексов, пирогов, круассанов. Стоит исключить овощи, приготовленные со сливочным маслом или сливками, а также пирожные, мороженое, фруктозу, газировку. Среди повышающих холестерин продуктов — сосиски, колбасы, бекон, субпродукты, рёбра, хот-доги и продукты из жирного молока.

"Маргарин, пальмовое и кокосовое масло, сливочное масло, сало, жир из бекона, приготовление пищи путём жарения", — продолжила Ибрагимова.

Следует включить в свой рацион цельнозерновые продукты, сырые и приготовленные овощи, бобовые, свежие и замороженные фрукты, постную и жирную рыбу, птицу (без кожи), обезжиренное молоко и йогурты. Также полезны уксус, горчица, нежирные заправки, а блюда лучше варить и готовить на пару или на гриле.