Найден способ предотвратить ухудшение зрения у пожилых с помощью ягод

Учёные нашли способ, как предотвратить ухудшение зрения у пожилых людей. Оказывается, такой эффект может оказывать обычная ягода годжи, пишет журнал Nutrients.

Так, эксперты провели эксперимент с двумя группами. Первые 14 испытуемых в возрасте 45–65 лет три месяца принимали лекарственные БАДы для улучшения здоровья глаз, а вторая группа из 13 человек употребляла около 30 граммов ягод. В начале и конце срока исследователи измерили плотность защитных пигментов глаз и выяснили, что за время эксперимента показатель вырос у второй группы. При этом у первой никаких изменений не выявили.

Так, учёные пришли к выводу, что употребление ягод годжи способствует повышению уровня лютеина и зеаксантина, которые отфильтровывают вредный синий свет, обеспечивают антиоксидантную защиту и помогают защитить глаза от последствий старения.