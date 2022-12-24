Жена мэра Салавата доставлена в больницу после страшного ДТП с КамАЗом

Жена мэра Салавата Татьяна Миронова попала в серьёзную аварию в Кармаскалинском районе Башкирии. Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, в результате ДТП женщина сильно пострадала: у неё диагностированы разрывы почки и селезёнки.

Жена мэра Салавата попала в ДТП в Кармаскалинском районе. Фото © t.me / Mash Batash

Миронова передвигалась на "мерседесе" по заснеженной трассе Уфа – Оренбург в сторону Салавата. Рядом с селом Кармаскалы её внезапно начало заносить: она не справилась с управлением и въехала в ограждение.

Следом в иномарку врезался гружённый металлом КамАЗ, который не увидел включённый аварийный знак на "мерседесе". Миронову прооперировали: у неё вывих тазобедренного сустава, разрыв почки и селезёнки. Сейчас она находится под наблюдением врачей.