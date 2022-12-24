Жена мэра Салавата доставлена в больницу после страшного ДТП с КамАЗом
В Башкирии в серьёзную аварию с КамАЗом попала жена мэра Салавата
Жена мэра Салавата попала в ДТП в Кармаскалинском районе. Обложка © t.me / Mash Batash
Жена мэра Салавата Татьяна Миронова попала в серьёзную аварию в Кармаскалинском районе Башкирии. Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, в результате ДТП женщина сильно пострадала: у неё диагностированы разрывы почки и селезёнки.
Жена мэра Салавата попала в ДТП в Кармаскалинском районе. Фото © t.me / Mash Batash
Миронова передвигалась на "мерседесе" по заснеженной трассе Уфа – Оренбург в сторону Салавата. Рядом с селом Кармаскалы её внезапно начало заносить: она не справилась с управлением и въехала в ограждение.
Следом в иномарку врезался гружённый металлом КамАЗ, который не увидел включённый аварийный знак на "мерседесе". Миронову прооперировали: у неё вывих тазобедренного сустава, разрыв почки и селезёнки. Сейчас она находится под наблюдением врачей.
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