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24 декабря, 13:48

Жена мэра Салавата доставлена в больницу после страшного ДТП с КамАЗом

В Башкирии в серьёзную аварию с КамАЗом попала жена мэра Салавата

<p>Жена мэра Салавата попала в ДТП в Кармаскалинском районе. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/mash_batash/2286" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Mash Batash</a></p>

Жена мэра Салавата попала в ДТП в Кармаскалинском районе. Обложка © t.me / Mash Batash

Жена мэра Салавата Татьяна Миронова попала в серьёзную аварию в Кармаскалинском районе Башкирии. Как сообщает телеграм-канал Mash Batash, в результате ДТП женщина сильно пострадала: у неё диагностированы разрывы почки и селезёнки.

Жена мэра Салавата попала в ДТП в Кармаскалинском районе. Фото © t.me / Mash Batash

Жена мэра Салавата попала в ДТП в Кармаскалинском районе. Фото © t.me / Mash Batash

Миронова передвигалась на "мерседесе" по заснеженной трассе Уфа – Оренбург в сторону Салавата. Рядом с селом Кармаскалы её внезапно начало заносить: она не справилась с управлением и въехала в ограждение.

Следом в иномарку врезался гружённый металлом КамАЗ, который не увидел включённый аварийный знак на "мерседесе". Миронову прооперировали: у неё вывих тазобедренного сустава, разрыв почки и селезёнки. Сейчас она находится под наблюдением врачей.

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Оксана Попова

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