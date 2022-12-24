Вооружаемся нитью и ёршиками: Стоматолог дала советы по уходу за полостью рта

Врач – стоматолог-терапевт Клиники МЕДСИ на Ленинском проспекте Ани Месробян в беседе с Лайфом перечислила правила грамотной гигиены полости рта.

"При чистке зубов наша главная цель убрать налёт с поверхностей зубов, так как в течение дня с приёмом пищи на зубах накапливается мягкий налёт, в котором содержится множество бактерий. Эти бактерии создают прочную биоплёнку, тем самым создавая хорошие условия для возникновения твёрдых зубных отложений и кариеса", — рассказала врач.

Также дополнить гигиену полости рта нужно зубной нитью, специальными ёршиками, которые для каждого пациента индивидуально подбирает врач-стоматолог, монопучковой щёткой, так как обычная щётка не может полноценно убрать каждодневный налёт в межзубных промежутках.

При этом Месробян призналась, что на самом деле ежедневная гигиена полости рта не может защитить зубы от "атак" кариеса, поскольку со временем поверхность зубов всё же покрывается биоплёнкой, что представляет собой результат симбиоза различных бактерий и состоит из колоний микроорганизмов, окружённых защитным матриксом.

Исправить ситуацию можно только в стоматологическом кабинете, специальными инструментами, где врач полностью уберёт биоплёнку, твёрдые, пигментированные и мягкие зубные отложения со всех поверхностей зубов. А проводить профессиональную гигиену полости рта необходимо раз в шесть месяцев. По словам эксперта, это так же необходимо, как и каждодневная гигиена полости рта.

"Главная цель – сохранение здоровья полости рта, что актуально для любого возраста. Так как мы все знаем, что от состояния здоровья полости рта зависит здоровье организма. Наш организм — одно целое, и работа всех органов прямым путем взаимосвязана друг с другом", — отметила врач.

Не соблюдение гигиены полости рта — прямой путь потери зубов, поскольку без полноценной гигиены полости рта страдают не только сами зубы, но и дёсны, связки зубов. Это происходит из-за того, что при накапливании большого количества зубных отложений, увеличивается рост бактерий, которые приводят к воспалительным процессам десён, кровоточивости, разрушаются зубные связки и зубы становятся подвижными.

Кстати, согласно статистике, дети до девяти лет не могут полноценно очистить поверхности зубов от каждодневного налёта. Поэтому родители должны сами контролировать этот процесс, подчеркнула стоматолог.

"До 4 лет нельзя использовать зубные пасты с фтором, так как дети часто глотают пасту, и частое попадание фтора в организм может привести нежелательным последствиям. И, как дополнение, хочу посоветовать прохождение обучения гигиены полости рта у детского стоматолога", — посоветовала Месробян.