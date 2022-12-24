"Я виноват": Стала известна причина расставания певицы Славы с бизнесменом из списка Forbes
Данилицкий взял на себя вину за разрыв с певицей Славой и выразил надежду на примирение
Певица Слава и Анатолий Данилицкий. Обложка © ТАСС / Елизавета Клементьев
На днях звезда российской эстрады, певица Анастасия Сланевская, известная как Слава, шокировала поклонников, сообщив о расставании с бизнесменом из списка Forbes Анатолием Данилицким после 20 лет отношений. О причинах разрыва она говорить не стала, объяснив, что между ними помимо плохого было и много хорошего. Ясность внёс сам экс-избранник артистки, который признался в том, что виноват в данной ситуации и выразил надежду на воссоединение с артисткой.
"Я, Анатолий. Муж Насти. Отец Антонины. Всё, что Настя заявила, — это эмоциональная реакция на проблемы, которые у нас накопились. Мы не смогли встретиться и серьёзно обговорить. Я и виноват. Во многом. Тем не менее, я её люблю и хочу сохранить добрые отношения, если нельзя вернуться в то время, когда мы были неразделимы…", — сказал он в беседе с информационным порталом StarHit.
Ранее Лайф рассказывал, что певица Слава рассталась со своим возлюбленным Анатолием. Общаясь с подписчиками, она сказала, что готова идти в новый год с новыми отношениями. Слава более 20 лет состояла в отношениях с Данилецким, но выйти за него замуж так и не решилась. В 2019 году дело шло к свадьбе, но певица расторгла помолвку.