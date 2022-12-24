"Я виноват": Стала известна причина расставания певицы Славы с бизнесменом из списка Forbes

На днях звезда российской эстрады, певица Анастасия Сланевская, известная как Слава, шокировала поклонников, сообщив о расставании с бизнесменом из списка Forbes Анатолием Данилицким после 20 лет отношений. О причинах разрыва она говорить не стала, объяснив, что между ними помимо плохого было и много хорошего. Ясность внёс сам экс-избранник артистки, который признался в том, что виноват в данной ситуации и выразил надежду на воссоединение с артисткой.

"Я, Анатолий. Муж Насти. Отец Антонины. Всё, что Настя заявила, — это эмоциональная реакция на проблемы, которые у нас накопились. Мы не смогли встретиться и серьёзно обговорить. Я и виноват. Во многом. Тем не менее, я её люблю и хочу сохранить добрые отношения, если нельзя вернуться в то время, когда мы были неразделимы…", — сказал он в беседе с информационным порталом StarHit.