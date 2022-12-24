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Опубликовано 24 декабря 2022, 13:01
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Войска России нанесли удары по живой силе и технике ВСУ в 92 районах

Российская армия уничтожила живую силу и военную технику ВСУ в 92 районах, под огонь попали 53 артиллерийских подразделения противника. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Ракетными войсками и артиллерией российской группировки войск поражены: пункт управления 65-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Лежино и склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населённого пункта Новосёловка Запорожской области, а также 53 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 92 районах", уточнил он.

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Ранее Минобороны сообщило о сбитом вертолёте Ми-8 ВСУ и 15 перехваченных беспилотниках. БПЛА были замечены и уничтожены в районах населённых пунктов Егоровка, Еленовка, Кирилловка, Володино, Артёмовск и Ольгинка ДНР.

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ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Татьяна Миссуми
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