В ДНР уничтожена группа иностранных наёмников
Российские войска уничтожили сводную группу иностранных наёмников на Донецком направлении
Российские военные продолжают успешное выполнение поставленных задач в рамках специальной военной операции на Украине. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за сутки ими была ликвидирована тактическая группа иностранных наёмников в районе села Раздоловка в ДНР.
"На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наёмников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Раздоловка ДНР", — сказал он на брифинге.
По данным МО РФ, за сутки ВСУ потеряли на данном направлении до 60 украинских военнослужащих и наёмников, а также четыре бронетранспортёра.
Ранее сообщалось, что в Луганской Народной Республике российские военные уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ. На Краснолиманском направлении за сутки ликвидировано более 40 военных и наёмников противника.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ