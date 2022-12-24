В ДНР уничтожена группа иностранных наёмников

Российские военные продолжают успешное выполнение поставленных задач в рамках специальной военной операции на Украине. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, за сутки ими была ликвидирована тактическая группа иностранных наёмников в районе села Раздоловка в ДНР.

"На Донецком направлении в ходе наступательных действий российскими войсками уничтожена сводная тактическая группа иностранных наёмников и нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населённого пункта Раздоловка ДНР", — сказал он на брифинге.

По данным МО РФ, за сутки ВСУ потеряли на данном направлении до 60 украинских военнослужащих и наёмников, а также четыре бронетранспортёра.