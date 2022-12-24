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Специальная военная операция

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Опубликовано 24 декабря 2022, 12:42
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Военно-воздушные силы Украины лишились Су-27, Ми-24 и Ми-8

В ходе выполнения задач специальной военной операции удалось сбить украинский самолёт Су-27, а также вертолёты Ми-24 и Ми-8 в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"Истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Камышевка ДНР сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины. Кроме того, в районах населённых пунктов Селидово и Грузское ДНР сбиты украинские вертолёты Ми-24 и Ми-8", — сказал он в ходе ежедневного брифинга.

ВКС России поразили опорные пункты украинских войск под Артёмовском в ДНР
ВКС России поразили опорные пункты украинских войск под Артёмовском в ДНР

Также Лайф писал, что российские военные продолжили наступление на Донецком направлении, уничтожив до 50 военнослужащих противника за сутки. Среди потерь украинской стороны — два танка, три боевые машины пехоты и пять автомобилей.

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ТАСС / David Tanecek / Zuma

Николь Вербер
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