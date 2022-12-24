Украинский вертолёт Ми-8 сбит в районе посёлка Кирово

В ходе специальной военной операции российские военные сбили украинский самолёт Ми-8. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также было перехвачено 15 дронов.

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Кирово ДНР сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — сказал он на брифинге.

Конашенков рассказал, что также были перехвачены украинские БПЛА в районах населённых пунктов Егоровка, Еленовка, Кирилловка, Володино, Артёмовск и Ольгинка ДНР. Также они были сбиты в сёлах Коломыйчиха ЛНР, Новая Збурьевка Херсонской области и в городе Пологи Запорожской области.