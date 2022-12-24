Украинский вертолёт Ми-8 сбит в районе посёлка Кирово
Минобороны сообщило о сбитом вертолёте Ми-8 ВСУ и 15 перехваченных беспилотниках
В ходе специальной военной операции российские военные сбили украинский самолёт Ми-8. Как рассказал официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков, также было перехвачено 15 дронов.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населённого пункта Кирово ДНР сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины", — сказал он на брифинге.
Конашенков рассказал, что также были перехвачены украинские БПЛА в районах населённых пунктов Егоровка, Еленовка, Кирилловка, Володино, Артёмовск и Ольгинка ДНР. Также они были сбиты в сёлах Коломыйчиха ЛНР, Новая Збурьевка Херсонской области и в городе Пологи Запорожской области.
Ранее Лайф также рассказывал, что ВС РФ ликвидировали до 65 украинских военных в результате безуспешных попыток ВСУ контратаковать позиции российских войск в Луганской Народной Республике, а бойцы "Ахмата" успешно "денацифицировали" украинскую ДРГ в направлении Кременной.
ТАСС / Ирина Яковлева