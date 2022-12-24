Пулемётчика из ДНР приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине

Суд на Украине приговорил к 15 годам тюремного заключения бойца Народной милиции ДНР, которого в сентябре ВСУ взяли в плен. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Незалежной.

"В Запорожской области к 15 годам за решёткой осуждён участник так называемой "Народной милиции ДНР". Прокуроры в суде доказали, что в марте 2022 года житель Горловки добровольно перешёл на сторону врага и вступил в ряды так называемой "Народной милиции ДНР", — указано в тексте.

В украинском ведомстве пояснили, что мужчина был пулемётчиком в рядах армии ДНР, а осенью оказался в плену. Ему предъявили обвинение по статье "госизмена".