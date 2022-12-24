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Опубликовано 24 декабря 2022, 11:03
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Пулемётчика из ДНР приговорили к 15 годам тюрьмы на Украине

Украинский суд приговорил военнопленного из ДНР к 15 годам тюрьмы

Суд на Украине приговорил к 15 годам тюремного заключения бойца Народной милиции ДНР, которого в сентябре ВСУ взяли в плен. Об этом сообщили в офисе генпрокурора Незалежной.

"В Запорожской области к 15 годам за решёткой осуждён участник так называемой "Народной милиции ДНР". Прокуроры в суде доказали, что в марте 2022 года житель Горловки добровольно перешёл на сторону врага и вступил в ряды так называемой "Народной милиции ДНР", — указано в тексте.

В украинском ведомстве пояснили, что мужчина был пулемётчиком в рядах армии ДНР, а осенью оказался в плену. Ему предъявили обвинение по статье "госизмена".

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Ранее замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин заявил, что Россия считает неадекватной, циничной и беспринципной реакцию верховного комиссара ООН по правам человека Фолькера Тюрка на расстрел бойцами ВСУ российских военнопленных в Донбассе.

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Татьяна Миссуми
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