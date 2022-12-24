Три новогодних блюда, которые ни в коем случае нельзя давать детям до трёх лет

Как правило, празднование Нового года сопровождается пышным застольем: за столом собирается вся дружная семья, а хозяйки готовят большое количество разнообразных традиционных новогодних угощений. Но все ли блюда разрешены детям? На этот вопрос в беседе с Лайфом ответила врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Анастасия Тимощенко.

По её словам, в данном вопросе всё зависит от возраста и индивидуальных особенностей ребёнка. Например, детям до трёх лет не рекомендуется большинство традиционных новогодних блюд в связи с недостаточной зрелостью пищеварительной системы. Так, в числе запрещённых — салаты с майонезом, морепродукты, колбасы и копчёности. В этот список можно также отнести и кондитерские изделия.

"С возрастом список разрешённых блюд расширяется, но всё же важно не перегружать пищеварительную систему ребёнка непривычными для него продуктами. Наиболее нежелательными для детей могут стать салаты с заправками из майонеза, особенно в случае добавления в них копчёностей, колбасных изделий, бобовых, так как эти блюда достаточно тяжело усваиваются детским организмом", — указала медик.

Детей стоит также оградить от копчёной рыбы, мяса и колбасы. В стоп-листе также сырая или сыровяленая мясная продукция, так как эти закуски, как правило, отличаются высоким содержанием соли и консервантов. Кроме того, в таком возрасте нежелательны грибы, так как они тяжело усваиваются. Смогут нарушить пищеварение ребёнка также и газированные напитки.

"При планировании меню праздничного стола для всей семьи, желательно отдавать предпочтение свежим овощам и фруктам, приготовлению салатов и горячих блюд без добавления заправок или соусов с майонезом, использовать менее калорийные закуски", — резюмировала собеседница Лайфа.