Три новогодних блюда, которые ни в коем случае нельзя давать детям до трёх лет
Врач Тимощенко назвала блюда с новогоднего стола, которые нельзя давать детям
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Как правило, празднование Нового года сопровождается пышным застольем: за столом собирается вся дружная семья, а хозяйки готовят большое количество разнообразных традиционных новогодних угощений. Но все ли блюда разрешены детям? На этот вопрос в беседе с Лайфом ответила врач-терапевт, гастроэнтеролог, диетолог Анастасия Тимощенко.
По её словам, в данном вопросе всё зависит от возраста и индивидуальных особенностей ребёнка. Например, детям до трёх лет не рекомендуется большинство традиционных новогодних блюд в связи с недостаточной зрелостью пищеварительной системы. Так, в числе запрещённых — салаты с майонезом, морепродукты, колбасы и копчёности. В этот список можно также отнести и кондитерские изделия.
"С возрастом список разрешённых блюд расширяется, но всё же важно не перегружать пищеварительную систему ребёнка непривычными для него продуктами. Наиболее нежелательными для детей могут стать салаты с заправками из майонеза, особенно в случае добавления в них копчёностей, колбасных изделий, бобовых, так как эти блюда достаточно тяжело усваиваются детским организмом", — указала медик.
Детей стоит также оградить от копчёной рыбы, мяса и колбасы. В стоп-листе также сырая или сыровяленая мясная продукция, так как эти закуски, как правило, отличаются высоким содержанием соли и консервантов. Кроме того, в таком возрасте нежелательны грибы, так как они тяжело усваиваются. Смогут нарушить пищеварение ребёнка также и газированные напитки.
"При планировании меню праздничного стола для всей семьи, желательно отдавать предпочтение свежим овощам и фруктам, приготовлению салатов и горячих блюд без добавления заправок или соусов с майонезом, использовать менее калорийные закуски", — резюмировала собеседница Лайфа.
Ранее Лайф писал о самых вредных блюдах новогоднего стола. По словам диетолога Марии Зайцевой, среди таких маринады, салат оливье, мучные десерты и газированные напитки. Чтобы сгладить возможные последствия застолья, эксперт порекомендовала употребить перед ним немного лимона.