Рамзан Кадыров проведёт прямую линию 29 декабря

Жители республики и представители СМИ смогут задать Кадырову любой интересующий их вопрос. Его можно задать в ходе прямого эфира или же отправив видео, аудио или текстовое сообщение в мессенджере по указанному номеру. На повестке — спецоперация на Украине, внутренняя и внешняя политика, перспективы развития страны и региона, решение вопросов населения.

Кстати, ранее Кадыров на трёх языках обратился к мусульманам мира с важным посланием. Глава Чеченской Республики призвал всех объединиться против НАТО. Он указал на ключевую роль США и Европы в организации войн, переворотов и вторжений в последние сто лет, в результате чего погибли "миллионы мирных жителей". Лидер Чечни отметил, что страны Запада "хотят превратить нас в животных, которыми легко манипулировать", и призвал не допустить этого.