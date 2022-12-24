Рамзан Кадыров проведёт прямую линию 29 декабря
Глава Чечни Рамзан Кадыров планирует провести прямую линию перед Новым годом. Об этом сообщила телерадиокомпания "Грозный", которая будет транслировать прямой эфир.
"Вечером 29 декабря состоится самое ожидаемое событие уходящего года — ежегодная прямая линия Главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова", — говорится в сообщении.
Жители республики и представители СМИ смогут задать Кадырову любой интересующий их вопрос. Его можно задать в ходе прямого эфира или же отправив видео, аудио или текстовое сообщение в мессенджере по указанному номеру. На повестке — спецоперация на Украине, внутренняя и внешняя политика, перспективы развития страны и региона, решение вопросов населения.
Кстати, ранее Кадыров на трёх языках обратился к мусульманам мира с важным посланием. Глава Чеченской Республики призвал всех объединиться против НАТО. Он указал на ключевую роль США и Европы в организации войн, переворотов и вторжений в последние сто лет, в результате чего погибли "миллионы мирных жителей". Лидер Чечни отметил, что страны Запада "хотят превратить нас в животных, которыми легко манипулировать", и призвал не допустить этого.
ТАСС / Елена Афонина