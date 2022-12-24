Драги: Только Путин может положить конец конфликту на Украине
Экс-премьер Италии Драги считает, что только Путин может закончить конфликт на Украине
Только президент России Владимир Путин может положить конец конфликту на Украине, считает экс-премьер Италии Марио Драги.
"Моё правительство всегда искало мира и пыталось содействовать возможному посредничеству: думаю, например, о том, что было сделано с зерном, заблокированным в портах Чёрного моря. Но только президент Путин может положить конец [конфликту]", — заявил он в интервью газете Corriere della.
Драги добавил, что Рим также оказывал всестороннюю поддержку Украине совместно с союзниками по НАТО, "Большой семёрке" и ЕС, продемонстрировав при этом способность Италии "быть ведущей страной в Европе". Более того, такой политике не помешали даже выстроенные с РФ тесные связи, а сами они явились "более сильными и решительными, чем ожидали многие наблюдатели".
А ранее глава Минобороны Италии Гвидо Крозетто назвал начало мирных переговоров условием для прекращения помощи ВСУ. При этом он считает, что ни Россия, ни Украина к диалогу не стремятся.
ТАСС / EPA / STEPHANIE LECOCQ