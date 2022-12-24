В США признали утрату былого величия из-за украинского кризиса

Ситуация на Украине убедила множество стран в том, что многополярная система работает в мире лучше, чем американоцентричная модель. Как заявил обозреватель журнала The National Interest Роберт Рабил, благодаря конфликту государства решили преследовать собственные интересы, а не идти на поводу у Вашингтона.

Многие из них — союзники США, однако в то же время не выступают врагами России и Китаю. Они осознают, что в связи с глобальной конкуренцией за скудные ресурсы не могут применять санкции, идти против РФ (крупнейшего государства с наибольшим количеством ресурсов) и Китая — страной со второй по величине экономикой и крупнейшим держателем валютных резервов в мире.

"Но в равной степени они не могут испортить отношения с США. Следовательно, их политика диктуется их собственными интересами, свободными от идеологической бинарности времён холодной войны", — объяснил эксперт.

По его мнению, в первую очередь эта тенденция может поставить в опасное положение "подбрюшье" США — американский доллар. Привлекательность его использования на международном уровне отчасти заключается в силе американской геополитики, экономической мощи и жизнеспособности, однако, как отмечает Рабил, она потеряла часть своего блеска.

"С точки зрения зарубежных стран государственный долг США превысил ошеломляющую отметку в 31 триллион долларов , а глобальное влияние Америки снижается. Не случайно некоторые из наших союзников или друзей рассматривают возможность использования или хранения различных валют в своих торговых и валютных резервах", — заметил обозреватель.