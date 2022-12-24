США обеспокоены словами Путина о новом супероружии "Сармат"

В США обеспокоены, что новейшие российские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) РС-28 "Сармат" практически готовы к развёртыванию, о чём ранее объявил президент РФ Владимир Путин. Об этом написала газета New York Post .

Издание напомнило, что РС-28 призвана заменить Р-36 М "Сатана". Ракету можно будет запускать из точно таких же шахт, прошедших минимальную доработку. "Сармат" работает на жидком топливе и способен поразить за один раз 15 целей. Кроме того, снаряд можно начинить гиперзвуковым снарядом. Автор статьи подчёркивает, что засечь ракету очень сложно с помощью средств ПВО.