США обеспокоены словами Путина о новом супероружии "Сармат"
New York Post: Россия готовит к развёртыванию новое супероружие "Сармат"
В США обеспокоены, что новейшие российские межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) РС-28 "Сармат" практически готовы к развёртыванию, о чём ранее объявил президент РФ Владимир Путин. Об этом написала газета New York Post.
"Межконтинентальная баллистическая ракета, способная нести ядерное оружие, призванная обновить ядерный арсенал Кремля, по сообщениям, почти готова к развёртыванию", — указывает автор.
Издание напомнило, что РС-28 призвана заменить Р-36 М "Сатана". Ракету можно будет запускать из точно таких же шахт, прошедших минимальную доработку. "Сармат" работает на жидком топливе и способен поразить за один раз 15 целей. Кроме того, снаряд можно начинить гиперзвуковым снарядом. Автор статьи подчёркивает, что засечь ракету очень сложно с помощью средств ПВО.
Ранее сообщалось, что новейшую российскую межконтинентальную баллистическую ракету "Сармат" запустили в серийное производство. Президент России Владимир Путин заявил, что в ближайшее время эти ракеты впервые поставят на боевое дежурство.
ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ