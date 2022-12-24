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24 декабря, 09:31

Путин обсудил с Алиевым ситуацию на азербайджанско-армянской границе

Путин обсудил с Алиевым безопасность на азербайджанско-армянской границе

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы реализации трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху, а также обеспечение безопасности на азербайджанско-армянской границе. Об этом рассказали в Кремле.

"В ходе телефонного разговора Владимир Путин тепло поздравил Ильхама Алиева с днём рождения. Были затронуты также некоторые вопросы практической реализации трёхсторонних договорённостей лидеров России, Азербайджана и Армении, связанные, в частности, с обеспечением безопасности на азербайджанско-армянской границе", — говорится в тексте.

Лавров: Российские миротворцы работают над решением ситуации в Лачинском коридоре

Лавров: Российские миротворцы работают над решением ситуации в Лачинском коридоре

Ранее в МИД РФ сообщили, что Ереван отказался от участия в трёхсторонней встрече министров иностранных дел России, Армении и Азербайджана. В армянском МИД пояснили, что просят переноса переговоров из-за ситуации с блокировкой Лачинского коридора.

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kremlin.ru

Татьяна Миссуми

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