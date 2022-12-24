Путин обсудил с Алиевым ситуацию на азербайджанско-армянской границе

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым вопросы реализации трёхсторонних договорённостей по Нагорному Карабаху, а также обеспечение безопасности на азербайджанско-армянской границе. Об этом рассказали в Кремле.