Лукашенко вылетел в Россию на четыре дня
Президент Белоруссии Лукашенко вылетел в Россию
Обложка © Telegram / "Пул первого"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправляется в Москву с рабочим визитом на четыре дня, в рамках которого планирует поучаствовать во встрече глав государств СНГ.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Telegram / "Пул первого"
Сегодня по приглашению президента РФ Владимира Путина глава Белоруссии посетит в подмосковном Звёздном городке научно-исследовательский центр подготовки космонавтов им. Гагарина. А 26-го и 27-го декабря Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге.
Ранее Лукашенко заявил, что видит готовность соседних стран к агрессии против Белоруссии. Глава государства также заметил, что в Минске знают тех, кто "подталкивает в спину" соседей Белоруссии, чтобы те создавали напряжённость на границах.