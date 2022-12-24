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24 декабря, 09:15

Лукашенко вылетел в Россию на четыре дня

Президент Белоруссии Лукашенко вылетел в Россию

<p>Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/pul_1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">"Пул первого"</a></p>

Обложка © Telegram / "Пул первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправляется в Москву с рабочим визитом на четыре дня, в рамках которого планирует поучаствовать во встрече глав государств СНГ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Telegram / "Пул первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Telegram / "Пул первого"

Сегодня по приглашению президента РФ Владимира Путина глава Белоруссии посетит в подмосковном Звёздном городке научно-исследовательский центр подготовки космонавтов им. Гагарина. А 26-го и 27-го декабря Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге.

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Ранее Лукашенко заявил, что видит готовность соседних стран к агрессии против Белоруссии. Глава государства также заметил, что в Минске знают тех, кто "подталкивает в спину" соседей Белоруссии, чтобы те создавали напряжённость на границах.

Ирина Фальке

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