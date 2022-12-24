Лукашенко вылетел в Россию на четыре дня

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отправляется в Москву с рабочим визитом на четыре дня, в рамках которого планирует поучаствовать во встрече глав государств СНГ.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Фото © Telegram / "Пул первого"

Сегодня по приглашению президента РФ Владимира Путина глава Белоруссии посетит в подмосковном Звёздном городке научно-исследовательский центр подготовки космонавтов им. Гагарина. А 26-го и 27-го декабря Лукашенко примет участие в неформальной встрече глав государств СНГ в Санкт-Петербурге.