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24 декабря, 09:08

Рождественский вертеп подо Львовом дополнили фигурками Байдена и Бандеры

<p>Рождественский вертеп заповедника подо Львовом дополнили фигурками Байдена и Бандеры. Обложка © <a href="https://lvivoblrada.gov.ua/news/stepan-bandera-ta-dzho-baiden-geroji-cogorichnoji-rizdvyanoji-shopki" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Львовский областной совет</a></p>

Рождественский вертеп заповедника подо Львовом дополнили фигурками Байдена и Бандеры. Обложка © Львовский областной совет

Рождественский вертеп государственного заповедника "Нагуевичи" в Львовской области украсили фигурками американского президента Джо Байдена, а также лидера украинских националистов Степана Бандеры. Примечательно, что статуэтки расположились по обе стороны от миниатюры младенца Иисуса Христа в колыбели.

"Среди традиционных библейских персонажей в нём можно увидеть фигуры трёх гуцулов, президента США Джо Байдена и нашего национального героя Степана Бандеры, скульптуру которого подарил для заповедника молодой скульптор и выпускник Львовской академии искусств Иван Мисакович", — сказано в сообщении.

По мнению организаторов, шопка — разновидность рождественского вертепа, который "должен отличаться уникальностью". Почему были выбраны именно эти фигуры, авторы не объяснили, но добавили, что "должны научиться в современной трактовке показать свою аутентику и передать вещам эту нашу внутреннюю силу, которой отмечалась Украина".

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Лайф рассказывал, что в Белом доме у Зеленского состоялась двусторонняя встреча с Байденом. Лидера Украины раскритиковали за визит туда в свитере. Не обошлось и без оговорок со стороны президента Штатов. Затем лидер Украины выступил на заседании обеих палат Конгресса. Это второй визит Зеленского в США в роли президента и первый с начала российской специальной военной операции на Украине.

Оксана Попова
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