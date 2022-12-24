Рождественский вертеп подо Львовом дополнили фигурками Байдена и Бандеры
Рождественский вертеп заповедника подо Львовом дополнили фигурками Байдена и Бандеры. Обложка © Львовский областной совет
Рождественский вертеп государственного заповедника "Нагуевичи" в Львовской области украсили фигурками американского президента Джо Байдена, а также лидера украинских националистов Степана Бандеры. Примечательно, что статуэтки расположились по обе стороны от миниатюры младенца Иисуса Христа в колыбели.
"Среди традиционных библейских персонажей в нём можно увидеть фигуры трёх гуцулов, президента США Джо Байдена и нашего национального героя Степана Бандеры, скульптуру которого подарил для заповедника молодой скульптор и выпускник Львовской академии искусств Иван Мисакович", — сказано в сообщении.
По мнению организаторов, шопка — разновидность рождественского вертепа, который "должен отличаться уникальностью". Почему были выбраны именно эти фигуры, авторы не объяснили, но добавили, что "должны научиться в современной трактовке показать свою аутентику и передать вещам эту нашу внутреннюю силу, которой отмечалась Украина".
Лайф рассказывал, что в Белом доме у Зеленского состоялась двусторонняя встреча с Байденом. Лидера Украины раскритиковали за визит туда в свитере. Не обошлось и без оговорок со стороны президента Штатов. Затем лидер Украины выступил на заседании обеих палат Конгресса. Это второй визит Зеленского в США в роли президента и первый с начала российской специальной военной операции на Украине.