Рождественский вертеп подо Львовом дополнили фигурками Байдена и Бандеры

Рождественский вертеп государственного заповедника "Нагуевичи" в Львовской области украсили фигурками американского президента Джо Байдена, а также лидера украинских националистов Степана Бандеры. Примечательно, что статуэтки расположились по обе стороны от миниатюры младенца Иисуса Христа в колыбели.

"Среди традиционных библейских персонажей в нём можно увидеть фигуры трёх гуцулов, президента США Джо Байдена и нашего национального героя Степана Бандеры, скульптуру которого подарил для заповедника молодой скульптор и выпускник Львовской академии искусств Иван Мисакович", — сказано в сообщении.

По мнению организаторов, шопка — разновидность рождественского вертепа, который "должен отличаться уникальностью". Почему были выбраны именно эти фигуры, авторы не объяснили, но добавили, что "должны научиться в современной трактовке показать свою аутентику и передать вещам эту нашу внутреннюю силу, которой отмечалась Украина".