"Как вы смеете?!": Американцы пришли в ярость из-за истинных причин визита Зеленского в США
Пользователи Twitter сочли, что Зеленский приехал в США из-за поражений ВСУ
Пользователи Twitter негативно восприняли публикацию президента Украины Владимира Зеленского, в которой он поблагодарил Конгресс США за обещанную финансовую помощь в размере 45 миллиардов долларов. Многие увидели в этом схему по отмыванию денег и попытку прикрыть проигрыш на поле боя.
"Всё это — отмывание денег! А что насчёт наших границ, наших бездомных?" — написал thomasw83242058.
"Украина проигрывает. Именно поэтому "мистер З" в Вашингтоне просит больше денег и установки Patriot", — поддержал критику j8son4.
А кто-то из пользователей пошутил, что теперь жена Зеленского вновь получит деньги на свой дорогой шопинг благодаря Штатам. Американцы также возмутились, что речь идёт об их деньгах как налогоплательщиков. По мнению автора с ником MichaelSparo, Украина "забирает миллиарды долларов у невиновных американцев".
"Пустая трата денег. Как вы смеете забирать мои деньги?! У нас в стране достаточно людей, отчаянно нуждающихся в доме, еде, одежде или медицине. Украина нас вообще никак не касается, и вы не "заслуживаете" моих денег. Вашингтон не говорит от имени миллионов американцев", — написал awbitcoin.
Лайф рассказывал, что в Белом доме у Зеленского состоялась двусторонняя встреча с Байденом. Лидера Украины раскритиковали за визит туда в свитере. Не обошлось и без оговорок со стороны президента Штатов. Затем Зеленский выступил на заседании обеих палат Конгресса. Американская пресса назвала очередную порцию обещаний итогом такого визита в США. Это вторая поездка украинского лидера в Штаты в роли президента и первая с начала российской специальной военной операции на Украине.
ТАСС / AP / J. Scott Applewhite