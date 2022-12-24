"Как вы смеете?!": Американцы пришли в ярость из-за истинных причин визита Зеленского в США

Пользователи Twitter негативно восприняли публикацию президента Украины Владимира Зеленского, в которой он поблагодарил Конгресс США за обещанную финансовую помощь в размере 45 миллиардов долларов. Многие увидели в этом схему по отмыванию денег и попытку прикрыть проигрыш на поле боя.

"Всё это — отмывание денег! А что насчёт наших границ, наших бездомных?" — написал thomasw83242058.

"Украина проигрывает. Именно поэтому "мистер З" в Вашингтоне просит больше денег и установки Patriot", — поддержал критику j8son4.

А кто-то из пользователей пошутил, что теперь жена Зеленского вновь получит деньги на свой дорогой шопинг благодаря Штатам. Американцы также возмутились, что речь идёт об их деньгах как налогоплательщиков. По мнению автора с ником MichaelSparo, Украина "забирает миллиарды долларов у невиновных американцев".