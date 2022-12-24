Японские суда перестанут страховать от военного ущерба в водах России

Японские страховые компании перестанут выплачивать компенсации кораблям, пострадавшим в водах России и Украины в результате вооружённого конфликта. Решение вступит в силу с первых дней следующего года. Об этом сообщает газета Nikkei, ссылаясь на источники.

"С 1 января 2023 года страховые компании перестанут предоставлять страховки, компенсирующие ущерб судам, затопленным в результате вооружённого конфликта во всех водах России и Украины", — пишет агентство.

В материале указано, что такое решение может не лучшим образом сказаться на доставке в Японию сжиженного природного газа, добываемого в рамках проекта "Сахалин-2". В этой связи Токио планирует после Рождества начать переговоры по возобновлению покрытия ущерба от военных столкновений, чтобы не срывать поставки СПГ.