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24 декабря, 08:47

Японские суда перестанут страховать от военного ущерба в водах России

Nikkei: В Японии перестанут страховать суда в водах России от военного ущерба

Японские страховые компании перестанут выплачивать компенсации кораблям, пострадавшим в водах России и Украины в результате вооружённого конфликта. Решение вступит в силу с первых дней следующего года. Об этом сообщает газета Nikkei, ссылаясь на источники.

"С 1 января 2023 года страховые компании перестанут предоставлять страховки, компенсирующие ущерб судам, затопленным в результате вооружённого конфликта во всех водах России и Украины", — пишет агентство.

В материале указано, что такое решение может не лучшим образом сказаться на доставке в Японию сжиженного природного газа, добываемого в рамках проекта "Сахалин-2". В этой связи Токио планирует после Рождества начать переговоры по возобновлению покрытия ущерба от военных столкновений, чтобы не срывать поставки СПГ.

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Unsplash

Оксана Попова
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