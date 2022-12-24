20 постояльцев дома престарелых в Кемерове могли сгореть заживо из-за печи

Власти Кемеровской области озвучили предварительную причину пожара в частном приюте для престарелых, где сгорело 20 человек. По их данным, возгорание произошло из-за нарушения правил безопасности при использовании печи.

"Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. В частном доме размещалась региональная общественная организация "Доброе дело", в настоящее время проходят следственные действия", — сказано в сообщении администрации, опубликованном в телеграм-канале.