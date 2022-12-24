20 постояльцев дома престарелых в Кемерове могли сгореть заживо из-за печи
Причиной пожара в доме престарелых в Кемерове стала неправильная эксплуатация печи
Власти Кемеровской области озвучили предварительную причину пожара в частном приюте для престарелых, где сгорело 20 человек. По их данным, возгорание произошло из-за нарушения правил безопасности при использовании печи.
"Предварительная причина пожара — нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. В частном доме размещалась региональная общественная организация "Доброе дело", в настоящее время проходят следственные действия", — сказано в сообщении администрации, опубликованном в телеграм-канале.
Также указано, что в связи с трагедией в Кемеровской области пройдут проверки организаций, стационарно оказывающих социальные услуги. Такое поручение дал глава региона Сергей Цивилёв по итогам внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.
Напомним, пожар в двухэтажном здании на улице Таврической в Кемерове произошёл вечером 23 декабря. По последним данным, погибло 20 человек. Уголовные дела возбуждены по трём статьям: о халатности, о причинении смерти по неосторожности и по факту оказания опасных для жизни услуг. Лайф публиковал кадры с места происшествия. После трагедии задержаны собственница сгоревшего помещения и пастор, открывший приют.
LIFE