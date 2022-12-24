Найден пастор, открывший нелегальный приют в Кемерове, где сгорело 20 человек

Силовики нашли пастора евангельской церкви Андрея Смирнова — руководителя дома милосердия, который сгорел в Кемерове. Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, сейчас он даёт показания в отделе.

Также Лайф сообщал, что представители МЧС добивались проведения внеплановой проверки сгоревшего частного дома престарелых в Кемерове. Однако руководство данного объекта не позволило её провести. Такие помещения относятся к чрезвычайно высокой категории риска, поэтому прокуратура включила его в план проверок на следующий год. Известно, что собственница сгоревшего помещения даёт показания в отделе полиции.