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24 декабря, 07:06

Найден пастор, открывший нелегальный приют в Кемерове, где сгорело 20 человек

Силовики нашли организатора приюта в Кемерове, где при пожаре погибло 20 человек

<p>Пастор Андрей Смирнов. Фото © VK / jesuschistgur</p>

Пастор Андрей Смирнов. Фото © VK / jesuschistgur

Силовики нашли пастора евангельской церкви Андрея Смирнова — руководителя дома милосердия, который сгорел в Кемерове. Как рассказали ТАСС в правоохранительных органах, сейчас он даёт показания в отделе.

"Арендатор Смирнов тоже найден, он тоже в следственном отделе", — указали источники.

Напомним, пожар в двухэтажном здании на улице Таврической в Кемерове произошёл вечером 23 декабря. По последним данным, погибло 20 человек. Уголовные дела возбуждены по трём статьям: о халатности, о причинении смерти по неосторожности и по факту оказания опасных для жизни услуг. Лайф публиковал кадры с места происшествия.

Постояльцы сгоревшего в Кемерове дома престарелых могли быть бесплатной рабочей силой

Постояльцы сгоревшего в Кемерове дома престарелых могли быть бесплатной рабочей силой

Также Лайф сообщал, что представители МЧС добивались проведения внеплановой проверки сгоревшего частного дома престарелых в Кемерове. Однако руководство данного объекта не позволило её провести. Такие помещения относятся к чрезвычайно высокой категории риска, поэтому прокуратура включила его в план проверок на следующий год. Известно, что собственница сгоревшего помещения даёт показания в отделе полиции.

Оксана Попова

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