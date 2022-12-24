Найдена хозяйка здания в Кемерове, где при пожаре погибло 20 человек
Силовики нашли собственницу здания в Кемерове, где при пожаре погибло 20 человек
В Кемерове нашли собственницу здания, в котором в результате пожара погибло 20 человек. Как пишет ТАСС со ссылкой на правоохранителей, женщина сдавала дом в аренду.
В настоящее время владелица помещения находится в следственном отделе, с ней работают сотрудники правоохранительных органов.
Напомним, пожар в двухэтажном здании на улице Таврической в Кемерове произошёл вечером 23 декабря. По последним данным, погибло 20 человек. Уголовные дела возбуждены по трём статьям: о халатности, о причинении смерти по неосторожности и по факту оказания опасных для жизни услуг. Лайф публиковал кадры с места происшествия.
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