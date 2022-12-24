Французы заявили о непричастности РФ к подрыву "Северных потоков" и намекнули на виновников
Le Figaro: Во Франции уверены в непричастности России к подрыву "Северных потоков"
Французы поддержали статью газеты Washington Post о непричастности России к диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". При этом читатели Le Figaro оказались удивлены, что издание пытается выдать очевидную правду за сенсацию. Они указали, что с самого начала были уверены в невиновности российской стороны.
"Как мы и говорили, Россия не совершала этой диверсии. Жаль, что европейские СМИ не умеют расследовать и передают чушь без разбора и оснований", — подчеркнул комментатор.
Другой, говоря о возможной причастности США к инциденту на "Северных потоках", напомнил, что Вашингтон ещё изначально выступал против газопроводов и постоянно твердил это.
Ещё один читатель предположил, что они уже заранее готовятся к вскрытию неприятных для них фактов. При этом он указал, что некоторые компрометирующие детали этой истории скрыть становится невозможно.
"И вот американцы готовятся к новой утечке", — заявил он.
"Как интересно выходит, Washington Post пишет об отсутствии доказательств против России, а что мы знаем о расследовании в отношении США и их пособников, таких как Польша? Хорошо бы довести дело до конца, тем более что хочется услышать имена истинных виновников", — заключили комментаторы.
Напомним, что в конце сентября на "Северном потоке" и "Северном потоке – 2" были обнаружены утечки в четырёх местах, ставшие результатом подрыва труб. Служба внешней разведки РФ нашла западный след в теракте на газопроводах. Изначально ЕС не захотел допускать Россию к расследованию, однако позже Владимир Путин сообщил, что "Газпром" всё же был допущен к обследованию места подрыва. Минобороны РФ, в свою очередь, обвинило в диверсиях на "Северных потоках" ВМС Великобритании.
ТАСС / Zuma