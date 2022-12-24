Французы поддержали статью газеты Washington Post о непричастности России к диверсии на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2". При этом читатели Le Figaro оказались удивлены, что издание пытается выдать очевидную правду за сенсацию. Они указали, что с самого начала были уверены в невиновности российской стороны.

"Как мы и говорили, Россия не совершала этой диверсии. Жаль, что европейские СМИ не умеют расследовать и передают чушь без разбора и оснований", — подчеркнул комментатор.

Другой, говоря о возможной причастности США к инциденту на "Северных потоках", напомнил, что Вашингтон ещё изначально выступал против газопроводов и постоянно твердил это.

Ещё один читатель предположил, что они уже заранее готовятся к вскрытию неприятных для них фактов. При этом он указал, что некоторые компрометирующие детали этой истории скрыть становится невозможно.

"И вот американцы готовятся к новой утечке", — заявил он.